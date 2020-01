Mulher morre no hospital após ser agredida com bomba de chimarrão em Porto Alegre

Uma mulher de 34 anos foi morta na zona norte de Porto Alegre após ser agredida na manhã de domingo (5) com chutes e até mesmo golpes de bomba de chimarrão. Simone Ferreira, 34 anos, chegou a ser levada ao Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu e morreu na segunda-feira (6) — o feminicídio foi divulgado nesta quarta-feira (8).

Segundo a delegada Tatiana Bastos, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima. Para a Polícia Civil, o homem invadiu a casa de Simone no bairro Santa Rosa de Lima por volta das 7h, quando começou as agressões. Ele teria quebrado objetos da moradia e, depois, atacado Simone com chutes e garfadas. Por fim, segundo a polícia, golpeou a ex duas vezes com uma bomba de chimarrão.

Ela gritou, pediu ajuda, e uma vizinha tentou intervir, mas ele acabou matando com duas estocadas de bomba de chimarrão — explicou a delegada em entrevista ao G1RS.

Em razão dos gritos durante a discussão, vizinhos acionaram a Brigada Militar, que chegou no local e conseguiu prender o homem em flagrante. Ele possui outros antecedentes criminais e permanece preso.

Fonte: Gaúcha ZH