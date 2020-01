Vistoria da Brigada Militar aprova Estádio Municipal Farroupilha

No início da tarde desta quarta-feira (8), o Estádio Municipal Farroupilha passou por uma vistoria complementar.

A Brigada Militar cumprindo o cronograma de vistorias, complementou o trabalho no estádio habilitando o local para realizações de eventos esportivos.

Com capacidade para 5 mil pessoas, o Farroupilha atendeu os requisitos mínimos de segurança. O Capitão Siqueira, acompanhado dos tenentes Nei e Henrique vistoriaram as dependências do estádio na presença de diretores e secretários municipais.

Estiveram presente no local, o prefeito em exercício Moisés Fontoura, que é o coordenador geral do Efipan, Presidente Antônio Fagundes e Diretor do Flamengo Muhamed. O secretário Jetter e a secretária Márcia, juntamente com o vereador Celeni Viana.

O diretor do estádio, Jeferson Rosa e o zelador Admorvam abriram as dependências do estádio e receberam elogios por parte do comando quanto as condições do Farroupilha.

De acordo com informações preliminares todos os itens foram atendidos e agora será emitido um laudo oficial por parte do Comando da Brigada Militar.

A menos de 10 dias do evento, o estádio ainda recebe os últimos retoques para realização do 40º Efipan. Ainda nesta quarta-feira, a engenheira Nathali Lunardi, fará uma vistoria na iluminação geral do Farroupilha.

O estádio será cedido para o Instituto Toninho Fagundes que ficará responsável pela estrutura geral até o dia 2 de fevereiro. O Decreto de cedência de número 1005, foi firmado em 26 de dezembro, o que dá pleno uso do local pelo Flamengo de Alegrete.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução