Mulher passa mal em fila para sacar auxílio emergencial em Alegrete

Na tarde deste dia 01, uma senhora com cerca de 60 anos desmaiou na fila da Caixa Econômica Federal, enquanto aguardava para ser atendida. Ela foi socorrida por outros que também estavam na fila e, conforme informações foi levada para dentro da agência.

Uma outra cliente disse que ela teria chegado um pouco antes das 11h e o mal estar que causou o desmaio foi por volta das 15h. Há relatos de que em outros dias pessoas, também, teriam desmaiado na fila, e que no dia 30, o SAMU esteve no local quando a fila era gigantesca.

A reportagem esteve na frente da agência e soube que a senhora havia sido atendida, mas não há informação como estava seu estado de saúde. São inúmeras as reclamações do tempo em que as pessoas esperam para serem atendidas, já que a fila é para todos os tipos de serviços como auxílio emergencial, FGTS e outros serviços de clientes ou não da Caixa Econômica Federal.

Em contato com a gerência local, não houve retorno, até o momento desta postagem, porém o gerente falou em outras situações, que eles têm poucos servidores, sendo que alguns também adoeceram e estavam afastados.

Alguns grupos independentes e ligados à Igreja do Avivamento amenizam o sofrimento com a distribuição de água e lanches.

Pessoas que ainda estavam na fila, por volta 15h 30min comentaram que as autoridades locais nada fizeram durante todo esse tempo para que as pessoas não sofram expostas ao frio e ao sol na fila.

Em contato com promotora, Luiza Losekann, a informação é de que, até o momento, nenhum tipo de reclamação havia chegado à Promotoria de Justiça aqui em Alegrete.

Vera Soares Pedroso