Tudo errado: motociclista sem CNH e com licenciamento atrasado, avança preferencial e provoca acidente

No início da tarde desta terça-feira(1°), um motociclista, de 24 anos ,que trafegava na rua Antônio Carlos Gomes Sauceda, não respeitou a sinalização, avançou a preferencial e foi atingido por uma Saveiro.

Pandemia provoca cena emocionante de dois irmãos em escola do interior

Conforme o relato do condutor da caminhonete, ele seguia na rua Simplício Jaques em direção à Avenida Doutor Lauro Dorneles quando percebeu que o motociclista cortou a preferencial, mas não houve tempo de evitar o acidente. O homem que pilotava a moto voou em cima do capô e ficou com escoriações. O Samu foi acionado e o encaminhou à Santa Casa.

O proprietário, de 58 anos, da Saveiro não se feriu. Ambos os veículos tiveram avarias e seriam recolhidos ao depósito do Detran devido a irregularidades na documentação. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.