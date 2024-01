Estabelecimentos raiz: armazéns, vendas ou bolichos resistem às modernidades e ao tempo

O PAT foi até a rua Daltro Filho e conversou com Gladir Duarte Monteiro, hoje com 79 anos. Muito receptivo e sorridente, ele, orgulhoso, falou do comércio que teve no. início na década de 40 com o pai- Dorival Vila Monteiro.

Uma realidade em vários bairros da cidade e no interior, os armazéns e bolichos, parecem ocupar outro tempo e promovem um diálogo próprio com a população do entorno.

Ocorreu um período em que esses comércios eram onipresentes em Alegrete, para muitos parecem existir dentro de outro tempo, em que as coisas antigas são sempre novidade.

Um dos exemplos na cidade, que ainda está em pleno funcionamento é o mercado Monteiro , a mercearia que é uma verdadeira “bodega”, das mais tradicionais. Tocado pela família de há mais de 80 anos, o espaço conserva quase todo o mobiliário de quando começou as atividades.

Acessando o armazém, se encontra muitos elementos que estão há décadas ilustrando a vida de centenas de pessoas. Balcões e prateleiras em um tom escuro que não se vê mais hoje em dia, “coleções” de garrafas de bebidas e canecas que deixaram até de serem comercializadas. Também se vê lembranças da venda de produtos a granel, como uma balança, com pesos em bronze para equilibrar e descobrir o quanto está sendo vendido e outra próxima à porta que Monteiro destaca – ela pesar mais de 300 kg.

O icônico baleiro está lá, sortido de bombons, caramelos e chicletes. Sempre girando. Tem a geladeira que foi adquirida há mais de 50 anos, a balança com 110 anos, era do avô de Monteiro – atual proprietário, além disso conserva duas tulhas e toda a aura de quem está ali há muitos carnavais. “Outro detalhe: conheço todos esses moradores do interior – de todos os rincões, situa Monteiro.

Como todo bom armazém de antigamente, o lugar nos aureos tempos, era uma festa para os olhos e oferecia de tudo: gêneros alimentícios, itens de limpeza e ferragem, roupas, guloseimas, tecidos, artigos de armarinho, secos e molhados, produtos a granel, enfim, o que os consumidores necessitassem.

Muito orgulhoso do trabalho que deu a ele sustento, assim como permitiu que daquele espaço a família também tivesse toda as suas necessidades supridas, o comerciante acrescenta que entre os anos de 85 a 94 o comércio era muito forte e foi o momento em que atingiu o auge do movimento. A esposa, Luci Monteiro(in memorium), também auxiliava no balcão e fazia salgadinhos.

A ideia sempre foi sustentar a família a partir da venda de itens miúdos, mas vitais no cotidiano. Para além dos quilos de arroz e feijão, por exemplo, há vassouras, roseta de espora, copa para chapéu, lampião de querosene, aparelho de barbear(gilette), chapéu de palha, canecas, linhas, bebidas, ração, entre outros.

“A venda no inverno é a melhor, tenho canos para fogão entre outros itens de ferragem”- destacou.

Por muitas décadas, as famílias vinham aqui para realizarem o “rancho”, pois aqui encontravam tudo que precisavam. Mas tudo vai mudando e a pandemia, mais recentemente foi um grande problema para todos os comerciantes, eu não fechei por completo pois tinha alimentos, mesmo assim, a venda caiu muito. Para não perder algumas, atendia na porta, devido a falta de máscara dos clientes. Eles ficavam lá fora e eu que ia até eles”- destaca.

O alegretense ressaltou várias vezes que não sabe ao certo até quando vai manter o comércio, coleciona fregueses de décadas de trabalho. Nada de disputa acirrada. O foco é manter a tradição, otimizar os dias.

O que seria vintage em locais que tentam emular esse estilo, ali é tudo na base da “bodega” raiz.

“O armazém sempre foi uma referência para as pessoas da cidade e do interior”- disse o comerciante que reside nas imediações e comentou que, em 2011 passou por um grande susto quando um caminhão desgovernado bateu na parede da frente, por volta das 13h. “Foi um susto imenso. Ficou tudo aberto, até o conserto tive que contratar uma pessoa pra ficar aqui, durante a noite”- lembrou.

Para encerrar, muito feliz, ele se emocionou ao ser lembrado e por ter o local reconhecido – ” agora, o armazém – hoje mercado Monteiro – vai ficar ainda mais conhecido”.