Mulher que seria abusada pelo marido há 35 anos é libertada em Santa Cruz do Sul

Uma mulher de 52 anos que seria abusada pelo próprio marido há 35 anos foi libertada pela Brigada Militar (BM) na noite de terça-feira (20) em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a 153 km de Porto Alegre. A polícia soube da situação depois que o filho único do casal fez uma denúncia relatando o caso na localidade de Linha Arroio do Tigre, no interior do município.

A mulher relatou que sofreu diversos tipos de violência praticados pelo marido desde o início da relação, nos anos 1980. A Polícia Civil vai investigar o caso e já realizou conversas com parentes e vizinhos. O homem responde em liberdade por ameaça. Já a mulher resgatada receberá atendimento psicológico.

Segundo a BM, o homem de 57 anos cometia abusos sexuais e fazia ameaças de morte contra a esposa. Ele raramente permitia que a mulher saísse de casa e cortava o cabelo da mulher para ela não conversasse com ninguém, conforme os relatos.

De acordo com a mulher resgatada, muitas vezes, ela realizava trabalhos pesados na lavoura para o marido e para vizinhos, para pagar acordos que ele acertava. Explorada, ela não receberia dinheiro e, em mais de três décadas, nunca teria comprado uma roupa.

Para que ela pudesse ir ao dentista, teve que percorrer 2h30 a pé, e fazer o mesmo tempo para voltar, pois o marido teria se negado a levá-la de moto. O veículo foi comprado com a herança da mulher. Se ela quisesse carona teria que pagar R$ 10, segundo a polícia.

A mulher foi morar com o filho, de 34 anos, que havia sido expulso de casa pelo pai quando completou 18 anos. O rapaz foi alertado sobre a situação da mãe por um parente que recebeu orientação da Patrulha Maria da Penha, da BM, sobre violência em zonas rurais.

Por Alexandre Paz, RBS TV Santa Cruz do Sul