Escola Kageyama diploma mais de 40 judocas em Alegrete

Foi realizado no último dia 20, a entrega de diplomas dos novos faixas cinza de Judô da Escola Kageyama Alegrete, com sede em Santa Maria.

Com horários de treinamento terças e quintas pela manhã, tarde e noite no Ginásio Osvaldo Aranha, onde também funciona o Projeto Campeões do Futuro.

O projeto no Oswaldo Aranha/ECM revelou 35 alunos faixa cinza, 3 faixa Azul, 2 alunos faixa Amarela, 2 faixa Laranja e 2 faixa Marrom.

Durante a certificação foi realizado a troca de faixa de 4 alunos do Projeto Escola Aberta da Escola José Bonifácio (Polivalente), que no dia 17 prestou exame para Faixa Cinza. O Projeto Escola Aberta acontece todos os sábados às 15h. É aberto a toda comunidade tendo os locais de treinamento de judô na Academia Flex Alegrete, Ginásio Osvaldo Aranha e Escola José Bonifácio (Polivalente).

A Kageyama agradece ao pais pelo incentivo e pela persistência de levar os filhos ao treino e parabenizou todos os alunos graduados, desejando um Feliz Natal cheio de luz, Feliz Ano Novo que 2023 seja de novos aprendizados. Os professores André Brazeiro, Hellen Tito Brazeiro, Yuri Valério, Wiliam Viana e Antônio Marcos são os responsáveis pelas turmas de judô.

O projeto entra em recesso no próximo dia 23 e retorna em 4 de janeiro. Funcionará normalmente durante as férias escolares para que as crianças não fiquem com tempo ocioso.

Fotos: reprodução