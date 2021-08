Morreu, na noite de quinta-feira (26), a mulher de 37 anos que teve o corpo queimado pelo companheiro em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no dia 3 de agosto. A vítima estava internada no Hospital Cristo Redentor, na Capital, e teve falência múltipla dos órgãos, segundo a unidade.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido depois de uma discussão no apartamento da família, localizado no bairro Santa Cruz. O imóvel sofreu um princípio de incêndio. Três filhos dela também estavam no local na ocasião.

A delegada Samieh Saleh indiciou o suspeito, no início desta semana, por feminicídio, três tentativas de homicídio contra os filhos e incêndio doloso. O homem, de 37 anos, está preso preventivamente na Penitenciária Estadual de Canoas.

Tanto o homem quanto os filhos ficaram feridos no incêndio. O suspeito ficou sob custódia em um hospital antes de ser encaminhado para o presídio.

Já os filhos, uma menina de 7 anos, um adolescente de 16 e um jovem de 18, chegaram a inalar fumaça, mas foram liberados pouco tempo depois.

