Mulher que traficava cocaína nos shows da Campereada é presa pela Polícia

Depois de dois dias de investigação a Polícia Civil prendeu uma mulher, de 23 anos, por tráfico de drogas em frente ao Parque Doutor Lauro Dornelles.

De acordo com a ocorrência, o setor de investigação da Polícia Civil recebeu denúncias de que durante os shows musicais do evento que está acontecendo no Parque, a companheira do apenado, conhecido como Preto, estaria traficando.

Durante a madrugada do dia 7, os policiais realizaram diligências no local e verificaram que durante cerca de duas horas, a acusada apresentava comportamento suspeito, falando com várias pessoas, além da troca de algum produto que tirava do bolso e recebia valores em troca. Toda a ação foi acompanhada e indicava o tráfico de drogas.

Já na madrugada do dia 8, sábado, os policiais novamente realizaram diligencias. Eles acompanharam o momento em que a mulher saiu da residência no bairro Vila Isabel, em uma telemoto, e foi até o Parque Doutor Lauro Dornelles. Quando desceu da moto foi abordada e, na revista pessoal encontrado uma quantidade de cocaína, a importância de 50 reais e um aparelho celular.

A acusada foi encaminhada à Delegacia de Polícia e determinado, pela autoridade policial de plantão, prisão em flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvida, foi encaminhada ao Presídio Estadual de Alegrete.