MP anuncia abertura de edital para contratar estagiário para Alegrete

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP – RS) anuncia as inscrições do Processo Seletivo, destinado ao preenchimento de uma vaga mais formação de Cadastro Reserva, na contratação de estagiários do curso de Direito, para atuar na Promotoria de Justiça Cível de Alegrete.

Poderão participar do Processo Seletivo somente os alunos devidamente matriculados no curso de Ciências Jurídicas e Sociais ou Direito de instituições de ensino devidamente conveniadas com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais com bolsa-auxílio a ser recebido no valor de R$ 6,41 por hora efetivamente comprovada, acrescido de auxílio-alimentação à razão de R$ 11,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 8,60, ambos por dia de efetivo exercício do estágio, a serem pagos juntamente com a bolsa-auxílio do período.

As inscrições devem ser realizadas no período de 27 a 6 de março de 2020, exclusivamente na Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete, localizada na Avenida Tiarajú nº 944, Bairro Ibirapuitã, no horário das 09 às 18 horas (dias úteis).

Quanto à classificação constará de Prova Escrita e Entrevista, prevista para o dia 11 de março de 2020, às 14h, no auditório das Promotorias de Justiça de Alegrete.

Este Processo Seletivo terá validade de um ano. Para mais informações, acesse o Edital disponível em nosso site.