Mulher quebra porta e vidros da casa do ex, no Bairro Airton Senna

De acordo com a ocorrência realizada pelo proprietário da residência, ele não estava no endereço quando foi comunicado por uma amiga que a ex- mulher estava no local. A mesma estaria quebrando uma porta e vidros. Como ele tem uma medida protetiva em seu desfavor e tem que ficar no mínimo 150 m de distância da acusada, o homem só retornou para casa quando ela saiu.

Ocupação dos leitos de UTI Covid-19 está com 70% em Alegrete nesta sexta-feira

Para comprovar os estragos, ele fez vídeos e tem testemunhas do fato, já que não estava na casa. Vizinhos afirmam que seria a ex- mulher a responsável pelos estragos. O homem de 55 anos fez o registro contra a acusada de 31 anos na delegacia de Polícia de Alegrete.