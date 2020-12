Senac Alegrete inscreve para turmas de idiomas com início em 2021

Alunos que se matricularem ainda em 2020 para as turmas do próximo ano terão condições especiais no pagamento

Em um mundo cada vez mais conectado, aprender uma nova língua possibilita a comunicação com pessoas de diferentes lugares, ajuda a ver o mundo de novas perspectivas e também proporciona melhor compreensão de outras culturas. Pensando em oferecer uma ótima oportunidade para quem busca se aperfeiçoar e se preparar para o mundo, o Senac Alegrete antecipou as matrículas para as primeiras turmas de inglês de 2021. Além de garantir a vaga, os alunos que se matricularem ainda neste ano poderão aproveitar condições e descontos especiais.

Os interessados em estudar inglês, podem se inscrever para as turmas de março, com diferentes opções de cursos, horários e dias. Vale destacar que a escola realiza um teste de nivelamento para os cursos de idiomas, que pode ser agendado de forma gratuita pelo telefone (55) 3422-1069.

Solte a língua no Senac Alegrete

Os cursos de Idiomas do Senac buscam desenvolver nos estudantes as quatro habilidades linguísticas no idioma inglês: ler, escrever, ouvir e falar. Em cada aula, os estudantes são motivados a falar com o objetivo de desenvolver sua confiança e performance em futuras situações de comunicação.

A coordenadora de Projetos da Gerência de Educação Profissional do Senac-RS, Lucieli Catia Tubin, acredita que sem barreiras de comunicação é possível conectar-se com o mundo, de nossa própria casa, inclusive trabalhar em empresas do mundo todo. “Há muitos fatores positivos em saber um segundo idioma, como a vantagem em processos seletivos e melhores salários, maior facilidade de comunicar-se em viagens e acesso a conteúdos globais atualizados. Pesquisas mostram que 90% de todo conteúdo da internet está em inglês e que alguns livros, vídeos e filmes levam entre três ou quatro anos para serem traduzidos. Esse é o momento de planejar 2021 e começar o novo ano com melhores perspectivas. No pós-pandemia, como em toda crise, haverá oportunidades melhores para os profissionais que estiverem mais qualificados”, acredita Lucieli.

Entre os diferenciais do curso de inglês do Senac estão os materiais didáticos de qualidade, por meio de parceria com as melhores editoras do mundo tais como a Macmillan Education e a Cambridge University Press. A formação em inglês da instituição também prevê preparação completa para os exames internacionais e até mesmo para quem busca trabalhar ou estudar no exterior. E o melhor: os materiais não têm custo extra. Uma experiência completa para quem busca tecnologia, inovação, prática, apoio pedagógico, avaliação frequente e feedbacks constantes.

Saiba mais sobre os descontos para 2021

A campanha, que vale em todo o Rio Grande do Sul, dá desconto de 15% para todas as matrículas antecipadas, mais 10% para pagamentos à vista, ou 6% para pagamentos realizados no cartão. Lançada no mês de outubro, ela acontece até o fim do ano para quem se matricular ainda em 2020 para cursos que serão realizados em 2021.

Interessados podem obter mais informações pelo telefone (55) 3422-1069 ou através do site www.senacrs.com.br/alegrete.