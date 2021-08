O milionário mundo do futebol; conheça os 10 maiores salários do Brasil

Além disso, para ter os melhores jogadores no seus elencos, os grandes clubes precisam oferecer salários tentadores. E você sabe quais são os maiores salários do futebol brasileiro? Na sequência, apresentamos os 10 maiores salários do Brasil, com base em pesquisa realizada em julho deste ano pela revista Minha Torcida.

Na 10ª posição, aparece o meia uruguaio Arrascaeta. Aos 26 anos, o meia do Flamengo é considerado um dos melhores jogadores do futebol sul-americano. Seu salário é de R$ 900 mil reais por mês.

Já na 9ª posição aparece Everton Ribeiro, também jogador do Flamengo. Desde 2019 na equipe carioca, o meia é um dos jogadores mais antigos do atual elenco rubro-negro. O seu salário também é de R$ 900 mil por mês.

Depois aparece o Lucas Lima na 8ª posição. O jogador foi uma das contratações mais polêmicas da história do Palmeiras, pois nunca conseguiu render o esperado pela torcida alviverde. Seu salário mensal é de R$ 1 milhão.

No 7° lugar, está o Vitinho que vive uma situação parecida com a de Lucas Lima no Palmeiras. O atacante custou 10 milhões de euros aos cofres rubro-negros e até hoje não é uma unanimidade. Seu salário é de R$ 1,1 milhão por mês.

Na 6ª posição, aparece o lateral-esquerdo Filipe Luís. Contratado na metade de 2019 pelo Flamengo, o lateral já está na galeria de ídolos do clube. Titular absoluto desde a sua chegada, Filipe recebe R$ 1,1 milhão por mês.

Na 5ª posição, também com o salário de R$ 1,1 milhão mensais, aparece Bruno Henrique. Com uma carreira marcada por altos e baixos, foi no Flamengo que o jogador se consolidou com um dos grandes nomes do futebol nacional.

Em 4° lugar, está o atacante Hulk. Com um salário de R$ 1,3 milhão por mês, o jogador é tido como a maior contratação do futebol brasileiro neste início de temporada e vem apresentado bons números com a camisa do galo.

Já na 3ª colocação aparece Gabigol. Com um salário de R$ 1,3 milhão mensais, o atacante é o maior ídolo recente da história do Flamengo e possui números surpreendentes com a camisa rubro-negra: marcou 55 gols em 81 jogos.

Na 2ª posição, está Daniel Alves, com um salário de R$ 1,5 milhão mensais. Considerado o atleta mais vencedor da história do futebol, o lateral chegou ao São Paulo em 2019, mas ainda não demonstrou o seu melhor futebol com a camisa tricolor. E fechamos o ranking com Douglas Costa. O atacante possui salário de R$ 800 mil mensais fixos, podendo chegar a R$ 1,5 milhão de acordo com metas de produtividade. Em caso de títulos, Douglas ganhará bônus.

Por João Baptista Favero Marques