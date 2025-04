Mulher tentou impedir agressão e foi esfaqueada por vizinho em Alegrete; acusado foi preso

Share on Email

O registro foi feito por policiais militares que atenderam a ocorrência. Em depoimento, a vítima informou que, na data do fato, viu o vizinho agredindo a companheira dele e o repreendeu por tal atitude. Inconformado com a repreensão, o autor passou a agredir a vítima com golpes de faca na região da cabeça, causando vários cortes. A mulher foi socorrida por familiares.

Diante dos elementos e identificado o autor, foi solicitada ao Poder Judiciário a prisão preventiva do agressor, o que foi deferido. O mandado foi cumprido nesta data, no bairro Renascer. O homem já possuía antecedentes policiais por outros crimes.

Após as diligências de praxe, o preso foi interrogado e encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Denúncias à Polícia Civil em Alegrete (sigilo garantido):

(55) 3427-0300 (plantão)

(55) 98451-1689 (WhatsApp)