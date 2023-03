Mulheres com filhos autistas necessitam de um olhar especial

A Sociedade Alegretense Apoio da Infância e Adolescente – SAAIA oferece vários serviços no espaço da antigo Lar Santa Terezinha.

Josiele Bardin, voluntária do local, que tem um filho autista, se preocupa com a quantidade de famílias com filhos com a síndrome e muitas até mesmo sem diagnóstico e sem saber o quê fazer, atesta.

E, também com os cuidados com as mães que tem crianças diagnosticadas com autismo em Alegrete, já que eles exigem muito e essas mães cansam.

E para ajudar esse público agora, no mês da mulher, vai ser realizado, no dia 10, às 18h uma programação especial na SAAIA.

A atividade alusiva ao dia da mulher vai tratar: a importância do auto cuidado e a rede de apoio à mulher que cuida.

O público são as mulheres que cuidam de pessoas com TEA, roda de diálogo – mediada pela psicóloga Quelen Silveira e participação de Bruna Nogueira e Elena Noetzold. Quem quiser participar é só chegar no local.