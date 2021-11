Mulheres: dores nas pernas nem sempre é cansaço ou varizes

Em alguns casos sentir dor nas pernas é comum, como depois de uma atividade física, muito tempo em pé ou sentada, porém quando a dor é frequente o problema pode ser na saúde.

Médicos afirmam que as mulheres são as que mais chegam ao consultório com queixas de dores nas pernas, e isso ocorre devido a maior probabilidade de as mulheres desenvolverem problemas básicos de saúde, como alteração de hormônios, vitaminas e nutrientes.

Essas dores podem surgir a qualquer momento e lugar, é um incômodo que varia de pessoa para pessoa, podendo ser nos pés, joelhos, coxas, atrás do joelho, parte de trás da perna e região do quadril. As causas são várias e o mais importante é identificar os sintomas e ver em qual síndrome eles se encaixam. Conheça os sintomas de cada origem das dores nas pernas:

ORIGEM MUSCULOESQUELÉTICA

– Dor localizada (nas pernas);

– Próximo de áreas articulares;

– A dor piora no inicio ou durante a prática de exercícios;

– Quando em repouso, a dor começa a aliviar;

– Ao tocar em regiões específicas a dor piora.

– Melhora com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios.

ORIGEM VASCULAR VENOSA OU LINFÁTICA

– Peso nas panturrilhas;

– Dor mais intensa no final do dia;

– Ficar em pé piora a dor;

– A dor melhora com a elevação das pernas;

– Inchaço e dor nos tornozelos;

– Varizes,

– Pele acastanhada nas pernas e tornozelos.

ORIGEM VASCULAR ARTERIAL

– Dor localizada na panturrilha e nas partes mais baixas da perna;

– A dor aparece ao caminhar;

– Extremidade dos dedos dos pés pálida ou arroxeada;

– Perda de pelos e pele brilhante nas pernas,

– Presença de doença cardíaca e cerebral.

ORIGEM NEUROLÓGICA

– Sensação de queimação, choques, ardência, agulhadas e formigamento;

– Presença de dor lombar;

– Redução da sensibilidade nos pés,

– Perda de chinelos durante a caminhada.

SÍNDROME DOLOROSA DIFUSA

– Sensação de “Carne dolorida” no corpo inteiro;

– Insônia, cansaço e perda de memória;

– Humor deprimido ou nervoso demais;

– A dor piora com o frio,

– Sensibilidade ao tocar no corpo.

AS PRINCIPAIS CAUSAS DAS DORES NAS PERNAS

– Dor muscular: Aparecem após a prática de exercícios, quando a rotina de exercícios é quebrada (como uma viajem inesperada, por exemplo) e quando não há prática de exercícios (sedentarismo).

– Insuficiência venosa: As mulheres são as mais afetadas por esse problema, a dor começa antes do aparecimento das varizes e piora no período menstrual.

– Fibromialgia: A dor é no corpo todo e a pessoa tem insônia, fadiga, perda de memória e pode ter depressão e/ou ansiedade.

– Artrites: Geralmente a dor é mais intensa no joelho e se espalha com menor intensidade para o resto das pernas.

– Ciatalgia: Dor ciática localizada das nádegas até os joelhos, pode se espalhar por toda a perna.

– Neuropatia Periférica: Diabetes, alcoolismo, hanseníase, HIV e vasculites são as principais causas.

– Doença Arterial Obstrutiva Periférica: Provoca ardência durante simples caminhada ou exercícios, a dor melhora em repouso.

– Síndrome do stress tibial medial: Dor aguda na canela causada pelo esforço físico intenso, como corrida, por exemplo.

– Veias varicosas: Veias superficiais dilatas que causam dor, fadiga e pressão nas pernas.

Geovanna Valério Lipa