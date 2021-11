Álcool + Energético = Cocaína

Sabe-se que o energético é uma bebida que estimula o metabolismo e tem como objetivo fornecer energia ao consumidor.

Com o passar dos tempos, o energético tornou-se muito popular e usado por todo o tipo de pessoa. Geralmente, os mais atraídos pela bebida são estudantes, devido a grande carga horária de aulas e trabalhos, pessoas que trabalham demais também recorrem a esta alternativa.

Um estudo realizado pela Universidade Purdue de Indiana – EUA, concluiu que drink com álcool e energético é tão prejudicial quanto cheirar cocaína, principalmente se for consumido por jovens.

O risco é a cafeína, já que uma lata de energético pode conter dez vezes mais cafeína do que um refrigerante, como a coca, por exemplo. Outra pesquisa publicada em um jornal norte-americano comprovou que os jovens que consomem álcool com energético têm mais chances de ficarem viciados na vida adulta, seja no álcool ou em drogas.

COMO O ENERGÉTICO AGE NO ORGANISMO?

Depois que consumimos a bebida, ela passa do intestino para a corrente sanguínea e, após uns segundos, para o cérebro e para as outras partes do corpo. É uma droga estimulante que bloqueia temporariamente os sinais de cansaço

Quando um indivíduo consome cocaína, o cérebro é inundado pela proteína ΔFosB, e é exatamente isso que acontece quando se consome essa mistura energética. Com o passar do tempo, o corpo se acostuma com a dose “normal” e a busca por mais começa, as doses vão aumentando cada vez mais para suprir o sentimento de “necessidade”.

Richard Van Rijn, especialista do assunto, deixou claro que as bebidas consumidas separadamente não causam esses efeitos, a não ser que elas sejam consumidas frequentemente, o que é considerado vício.

Geovanna Valério Lipa