Mulheres em destaque na rede de Barbearias Vasconcellos

Com muito trabalho e empenho, a Barbearia Vasconcellos cresceu e, desde 2018, vem evoluindo, se expandindo e os investimentos começaram acontecer. A história da Barbearia Vasconcellos é alicerçada na humildade, coragem, determinação e força de vencer.

A Vasconcellos atende na Zona Leste, General Vitorino e no centro da cidade. Uma das referências do ramo em barbearia na cidade a empresa se destaca agora também pelo espaço dedicado às mulheres.

Isso mesmo, as mulheres estão em destaque na rede de barbearias Vasconcellos. Silvia Lunalva Ferreira Franco, atua há 8 anos como barbeira. Mariana Cherolt atua na novíssima filial da Zona Leste.

O atendimento na matriz da Joaquim Nabuco está a cargo de Kátia Vasconcellos Sbardelloto e na Zona Leste, Adriana Vasconcellos Sbardelloto, sócia proprietária cuida do atendimento e agendamento.

Com enorme procura de clientes do sexo feminino por cortes freestyle e cortes modernos, a Vasconcellos Zona Leste conta com uma aluna no curso, aprendendo as técnicas de corte de cabelo.

A Vasconcellos foi a primeira barbearia a não fechar ao meio-dia e abrir exclusivamente em domingos e feriados, com no mínimo 3 barbeiros no atendimento.

Com a pandemia, os cuidados foram redobrados, e o ambiente obedece os protocolos sanitários. Os produtos são higienizados e o cliente conta com horários agendados, respeitando o distanciamento dentro das salas.

Com atendimento das 7h30min, até às 20h, cumprindo determinação do Decreto Estadual, a Vasconcellos está com suas atividades a pleno vapor. Na Joaquim Nabuco 23 e Avenida Tiaraju 622 e General Vitorino 461, os profissionais já estão à sua espera.