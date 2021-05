APAE Alegrete indica e prescreve: fazer o bem, faz bem!

Compartilhe















No Boletim Informativo desta semana a APAE Alegrete destaca o Ato de Voluntariar.

Muitos pensam que ajudar alguém só faz bem à pessoa alvo da ação. Mas quando dedicamos nosso tempo a outras pessoas, também estamos fazendo bem a nos mesmos. Há estudos que comprovam que pessoas que exercem algum tipo de trabalho voluntário vivem com mais qualidade de vida e por mais tempo.

Além disso, outros estudos apontam que os níveis de estresse, da pressão sanguínea e até mesmo doenças como a depressão, são impactados positivamente. Uma das explicações está na liberação da ocitocina, hormônio do amor e das relações. Ela aumenta sua produção e liberação quando o cérebro identifica momentos felizes e de bem-estar, fazendo com que cada vez mais prevaleça o desejo em se doar, ajudar, apoiar ou socializar.

Veja outros motivos que merecem destaque:

• Permite que você ajude uma causa na qual acredita;

• É uma maneira de retribuir tudo de bom que a vida lhe deu;

• Contribui para que você treine suas habilidades e conhecimentos ao dividi-las com outras pessoas;

• Aumenta o círculo de amizades, contatos e promove networking;

• Pode ser usado para enriquecer o seu currículo;

• Aumenta sua experiência no ramo de atuação;

• Muda a visão que se tem do mundo e das pessoas;

• Melhora seu poder de comunicação;

• Desperta e aprimora sentimentos como empatia e sensibilidade;

• Promove sensação de bem-estar e afasta o tédio.

Ajudar alguém é maravilhoso, ser útil de uma maneira tão simples e tão gratificante!

A APAE Alegrete indica e prescreve: Sejam voluntários! A satisfação é garantida!

Agradecimento especial aos voluntários da APAE Alegrete, Thiana Sanchotene Legório e Elizandro Pinto Rodrigues.

Acompanhe o Boletim Informativo na íntegra!

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.