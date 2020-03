Mulheres são destaques na etapa teste do campeonato nacional de tiro esportivo em Alegrete

Depois do sucesso da primeira, a cidade de Alegrete sediou a 2º Etapa teste do Campeonato Nacional CBC TAURUS.

A competição realizada nos stands da sede campestre do Clube de Tiro Parceria aconteceu nos dias 7 e 8 de março. O evento contou com 60 atletas oriundos de várias cidades da região, teve como destaque a maciça presença do público feminino na etapa.

Entre atiradores de Alegrete, Quaraí, Uruguaiana, Itaqui e Rosário do Sul, o destaque desta etapa foi o aumento das mulheres no esporte do tiro. Segundo os organizadores, a cada evento o número de mulheres praticantes da modalidade vem aumentando.

A etapa teste contou com a presença de um fiscal do exército orientando e fiscalizando os atletas caçadores, atiradores e colecionadores.

De acordo com Lucas do Prado Nunes, um dos proprietários do clube, o objetivo desta etapa teste antes do início do campeonato nacional, foi aprimorar o nível técnico dos participantes para competição brasileira.

Júlio Cesar Santos Fotos: Clube de Tiro Parceria