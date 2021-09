Share on Email

A empresária Vanice Franco, também proprietária da Festa & Cia, empresa especializada em decoração de festas e eventos há duas décadas, decidiu investir no segmento, pensando em oferecer produtos de qualidade com preços acessíveis e apostando na zona leste que está em pleno desenvolvimento, além de contribuir com a qualidade de vida das pessoas, sem a necessidade de deslocar-se até o centro da cidade.

Mundos dos Sabores oferece:

Mundo dos Sabores completa seu primeiro aniversário!



Visibilidade dos produtos (fácil acesso dos clientes);



Guloseimas e produtos para confeitaria;



Variedade em chás;



Temperos variados;



Farinhas;



Grãos;



Produtos em pacotes prontos (facilitando a compra);



Cestas para cafés da manhã, happy hour e mini-cestas,



Açaí, picolés, sorvetes (verão e suas delícias);

Tortas doces e muito mais.

E, para comemorar o sucesso, Mundo dos Sabores através da proprietária e equipe prepararam uma surpresa para seus clientes.



Sorteio de duas lindas cestas (uma para cada sorteio), sendo uma de temperos tradicionais e exóticos e a outra cesta de happy hour com delícias variadas.

Para participar:

A cada R$ 20,00 em compras na loja, o cliente ganha um cupom, preenche, coloca na urna e já estará concorrendo aos dois prêmios.



Fique atento às datas, pois os prêmios serão sorteados em dias diferentes:

1º prêmio: 15/9 – quarta-feira;

2º prêmio: 30/9 – quinta-feira.

Vanice Franco e sua equipe esperam continuar contribuindo com a qualidade de vida de todos, oferecendo produtos e atendimento diferenciado e, ao mesmo tempo aproveita para agradecer a confiança dos clientes e amigos, essenciais nessa trajetória de muito trabalho e dedicação.

Mundo dos Sabores, produtos a granel – Para fazer a diferença na sua vida, casa e cozinha!

Avenida Tiaraju, nº 667

Telefone: 3422 0028

Whatsapp: 55 9 9969 3055

Facebook: Mundo dos Sabores

Instagram: @mundodossabores

Aline Menezes