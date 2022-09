Mundo Pet – Pet Shop & Spa inaugura loja em Alegrete

Um sonho da empresária Mariane Castro que após um longo período de estudos, pesquisa de mercado e planejamento, apresenta à comunidade alegretense um projeto inovador no segmento de pet shop.

Inaugura hoje em Alegrete, Mundo Pet – Pet Shop & Spa, localizado na rua Bento Manoel, 1075.



Além do serviço de banho e tosa com banheiras em mármore e duchas ecológicas, o espaço conta com atendimento veterinário, medicamentos e Pet Lovers (itens de conveniência pet) como: brinquedos, coleiras, guias, roupas (inclusive combinadas para tutores e pets), rações das melhores marcas e Táxi-Dog (serviço de busca e entrega do seu pet em segurança na sua casa, após atendimento no Mundo Pet).



Mundo Pet traz o diferencial das grandes metrópoles, onde o tutor pode assistir o seu pet no banho e tosa e em alguns procedimentos. O objetivo é gerar confiança e credibilidade para aqueles que são amigos fiéis em todos os momentos.



A concepção do projeto é da designer de interiores Ana Carolina Houyaek Grierson, profissional experiente na área e que, através de um olhar sensível, criativo e técnico, têm apresentado ideias inovadoras e surpreendido positivamente seus clientes.



Mundo Pet – Pet Shop & Spa, agora disponível em uma das ruas mais conhecidas da cidade.

Um novo conceito em atendimento, com profissionais qualificados, produtos e serviços para cães e gatos.

Conheça já o espaço! O seu pet é o nosso mundo!



Endereço: Rua Bento Manoel, 1075 (Alegrete/RS)

Instagran: mundo_ pet_ alegrete

Telefone: 3421 2466

Telefone/ whatsapp: 55 9 9642 9622

Aline Menezes