Bombeiros debelam incêndio, em residência, no bairro Vila Nova

Na tarde desta segunda-feira(5), os Bombeiros foram acionados na rua Benvindo Moutinho, em Alegrete, no bairro Vila Nova.

No endereço, havia chamas em algumas peças de uma residência, sem moradores, no momento da ocorrência. Tudo indica, que um curto circuito, na instalação elétrica, tenha sido a causa do fogo.

Os vizinhos informaram, aos bombeiros, que o proprietário trabalha no interior e não sabiam mais detalhes.

Alguns móveis foram destruídos pelas chamas. Entretanto, a ação rápida dos Bombeiros, evitou que as chamas se alastrassem para todas as peças.