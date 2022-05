Museu de Arte, ainda fechado, e a saída é dispensa de licitação para terminar obras de reformas

O Museu José Pinto Bica de Medeiros – Museu de Arte do Município permanece fechado há quase três anos.

Na primeira licitação foram feitos reparos no telhado e parte da rede elétrica, mas ainda faltam as esquadrias, ou seja as aberturas do prédio.

O engenheiro da Secretaria de Educação e Cultura, Alisson Meira Cooper, diz que fizeram várias licitações e que todas deram deserta. Agora vão fazer uma dispensa de licitação para poder continuar o trabalho.

O Museu de Arte fica na esquina da Praça Getúlio Vargas com a Rua Nossa Senhora do Carmo e guarda o acervo em obras de artistas de Alegrete e de outros renomados nomes das artes.