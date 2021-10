Museu Oswaldo Aranha necessita de reparos urgentes

Share on Email

Desde o início da pandeia em março de 2020, o Museu Oswaldo Aranha está fechado.

O local abriga o acervo que conta parte da história de Oswaldo Aranha, destacado vulto alegretense que foi o criador do estado de Israel .

Em recente visita ao local, o vereador Fagner Fan verificou que o local precisa de limpeza e algumas reformas

O vereador informa que fez uma indicação solicitando essa atenção ao MOA que é um dos importantes Museus de Alegrete.

-Aqui temos parte importante de nossa história e agora que as atividades e até as aulas presenciais estão voltando, precisamos dar atenção, também, a essa área cultural do Município, salientou.

O prefeito Márcio Amaral informou que de início vão fazer o mais necessários num custo de cerca de 60 mil. Depois vão aguardar recursos maiores para fazer as obras mais pesadas no prédio.