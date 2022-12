Na Fronteira Internet já é Natal!

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O tempo está cada vez mais escasso e a única alternativa para estar presente em momentos especiais é a internet.

Neste Natal, aproveite os excelentes planos de internet da Fronteira Internet e surpreenda quem você ama.



Perto ou longe, o melhor presente é ter internet de qualidade, ultravelocidade, suporte técnico presencial com central de atendimento e profissionais altamente capacitados da Fronteira Internet.

O Natal é a conexão mais pura do amor, da união e da paz entre as famílias.

Conecte-se ao mundo e celebre o Natal!

Confira alguns planos disponíveis:

• 150 MB – R$ 89,90;

• 300 MB – R$ 99,90;

• 400 MB – R$ 129,90;

• 500 MB – R$ 149,90;

• 750 MB – R$ 199,90.

Em Alegrete, em dois endereços:

Av. Assis Brasil, n° 303 – Centro;

Av. Tiaraju, n° 521 – Sala 04 – Zona leste.

Para obter mais informações sobre os planos e serviços ligue: 55 3421 3642 ou se preferir chame pelo Whats: 55 9 84467427 e 55 9 84464523.

Fronteira Internet, 100% fibra óptica!

Aline Menezes