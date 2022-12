Mais uma casa destruída por fogo em Alegrete; família acredita em ação criminosa

Segundo informações da Brigada Militar, o morador que é pedreiro, disse que acordou com a casa já em chamas. Ele destacou aos policiais que dois dias antes, um sofá foi descartado em frente à residência e acredita que o sinistro tenha iniciado pelo móvel, portanto acredita em ação criminosa.

O endereço é nas imediações da Casa Penal onde há câmeras de videomonitoramento, o que deve auxiliar para esclarecer o que aconteceu.

Os Bombeiros foram acionados, chegaram rápido ao local, entretanto a casa mista foi totalmente destruída, deixando dois moradores sem nada.

O incêndio foi no início da madrugada de hoje e já contabiliza a terceira casa destruída por incêndio nas últimas horas em Alegrete. Sendo uma na manhã de ontem, no bairro Airton Senna I, à tarde no bairro Vila Nova e esta no bairro Independência.