O União Esportes retomou as competições em Alegrete. No último domingo (15), foi a vez do voleibol misto integrar as Olimpíadas do União.

Sem a presença do público no ginásio e com número reduzido de equipes, o evento contou com seis times mistos de vôlei. Representantes de Bagé, São Gabriel, Manoel Viana e Alegrete disputaram em jogos no sistema todos contra todos e o cruzamento universal entre os quatro melhores da primeira fase.

Com arbitragem da cidade de Uruguaiana e trabalho de mesa das meninas do Las Pampeanas o evento obedeceu os protocolos sanitários e foi elogiado pelos participantes.

Meninas Las Pampeanas atuaram como mesárias

Os jogos na primeira fase contaram com o União (anfitrião), 100 Pressão, AABB Alegrete, Wilson, Sul Vôlei Bagé e Manoel Viana Vôlei.

Manoel Viana Vôlei

União Alegrete

Na disputa do 3ª lugar, os alegretenses do time do Wilson bateram os gabrielenses do Sem Pressão.

Wilson Alegrete

Sem Pressão São Gabriel

Já na grande final, a AABB Alegrete encarou o bom time do Sul Vôlei de Bagé. Melhor para a equipe bageense que fechou o jogo em 2 sets a 1, vitória no tie-break e levou o título. Aliás, essa foi a quarta vez que o Sul Vôlei Bagé vence uma competição em Alegrete.

AABB Alegrete

Fotos: Gomes Estúdio Fotográfico