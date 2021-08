Anélio Cardona, servidor do IPE que atende mesmo com a agência fechada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O fechamento das agências do IPE no interior do RS, incluindo a daqui de Alegrete, provocou uma mudança radical nos atendimentos e comportamento dos segurados.

Anélio Sanchotene Cardona, há 20 anos no IPE e a oito como coordenador regional fala como as pessoas estão reagindo ao fechamento definitivo da agência. Ele diz que não acredita que, nos primeiros meses, algumas pessoas consigam acessar os serviços pelo site, já que tem muitos atalhos e muitos tem apenas o celular para fazer isso. Assim como dar conta de tamanha demanda apenas com agência de Porto Alegre.

Confessa que contrariou a determinação da direção do Instituto e atendeu pessoas, inclusive de outras cidades do Estado, porque para sua surpresa seu fone estava no google e passaram a ligar pedindo ajuda para encaminhar serviços, inclusive gerar o boleto para pagar o plano.

O site para gerar o boleto e outros serviços [email protected]

Confira entrevista: