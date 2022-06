Na tentativa de evitar acidente, condutora colide em Hilux estacionada

Na rua Barão do Amazonas, a motorista de um Gol colidiu contra uma Toyota estacionada.

De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a condutora, do Gol, informou que um veículo que ela não identificou, teria saído sem sinalizar do estacionamento do lado esquerdo.

Para evitar bater no carro, ela fez uma manobra à direita e acabou perdendo o controle da direção e colidiu na traseira da Hilux.

A caminhonete Toyota estava estacionada e não houve feridos, apenas danos materiais, sendo de grande monta no Gol. O acidente foi por volta das 15h, desta quarta-feira(29), na rua Barão do Amazonas, Centro, em Alegrete.

Fotos: Osvaldo kemmerich