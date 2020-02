Nacional supera Sindicato nos pênaltis e leva o título na master da LAF

Deu Nacional na final dos cinquentinhas da Liga Alegretense de Futebol. O título de 2019 foi para a trupe comandada pelo doutor Vilson Abelar.

O jogo na noite de sábado (15), pós Gre-Nal no Farroupilha, exibiu mais um clássico, desta vez em âmbito municipal. Sindicato e Nacional protagonizaram uma partida muito equilibrada no primeiro tempo.

Na etapa final foi o rubronegro do bairro Macedo que tomou mais iniciativa em atacar. Embora com certa paridade nas chances de ataque, o Sindicato balançou a rede aos 25 minutos. Em bela cobrança de falta Beco fez 1 a 0.

O Nacional não se intimidou e foi em busca do empate. De muita insistência conseguiu o gol nos acréscimos. O artilheiro Beto Gazapina aproveitou um bate rebate dentro da área e chutou forte. A bola ainda desviou no zagueiro adversário e parou no fundo do gol. O árbitro Nelson encerrou o jogo logo em seguida. O empate em um gol levou a decisão para as penalidades.

Com cobranças alternadas, o Nacional desperdiçou duas cobranças e o Sindicato errou três, Final 4 a 3, Nacional e desta no gramado municipal.

O Alvorada foi o 3º colocado, seguido do Fluminense na quarta força de 2019 na categoria master. A artilharia da competição ficou com o goleador Batista do Alvorada com oito gols na temporada. A zaga menos vazada foi do Fluminense do goleiro Ângelo Calgarotto.

Com a conquista de 2019, o Nacional consolida o tricampeonato no campeonato citadino na categoria master da Liga Alegretense de Futebol.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin e reprodução