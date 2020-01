Nacional vence o Inter em rodada que definiu os oito classificados do Efipan

Palmeiras (15), Grêmio (13), Internacional (12), Defensor (12), CAP (9), Paraná (8), Coritiba (7) e Nacional (6), são os oito clubes que avançam no 40º Efipan.

A 11ª rodada na noite de segunda-feira (27), definiu os classificados. O Internacional perdeu para uruguaios. Vitória maiúscula do Nacional sobre os já classificados colorados consolidou a confirmação dos hermanos no G8 da competição Sub-13. Emiliano Del Pino marcou o gol do Nacional aos três minutos do 2º tempo.

O Juventude conseguiu um heroico empate com o Athletico Paranaense. Um jogo em que os paranaenses dominaram o primeiro tempo e foram dominados na etapa final. No 1º tempo, Kauê e Marcelo Maia marcaram para o CAP. Na etapa final só deu JU. Aos 20 minutos Nicolas descontou e nos acréscimos empatou a partida.

Destaque da rodada ficou por conta do Defensor. Goleada de 4 a 1, sobre a Azuriz. No primeiro tempo Pacífico Dominguez e Rodriguez Arteaga marcaram para o Defensor. Na etapa final Bruno descontou para o time de Marmeleiro no Paraná. Aos 19 e 25 minutos de jogo, Lopes Sanchez fechou o quatrilho uruguaio.

A rodada de segunda teve uma homenagem do Cônsul do Inter Vilmar Freitas que entregou uma placa ao meia do Inter Rodriguinho pelo gol mais rápido do 40º Efipan. Na vitória sobre o Juventude por 4 a 1, pela 5ª rodada o craque anotou o gol aos 12 segundos de partida. O pai do atleta prestigiou a entrega no gramado do Farroupilha.

Nesta terça-feira (28), acontecem os quatro últimos jogos da fase classificatória. A rodada vai definir a ordem dos confrontos eliminatórios de quinta e sexta-feira.

18h- Nacional x Paraná

19h20min- Alianza Lima x Palmeiras

20h40min – Coritiba x Athletico Paranaense

22h- Flamengo x Juventude

Júlio Cesar Santos Fotos: Alex Stanrlei