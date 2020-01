Unipampa realiza cerimônia de transmissão do cargo de reitor em 29 de janeiro

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) promove cerimônia de transmissão de cargo de reitor nesta quarta-feira, 29 de janeiro. Roberlaine Ribeiro Jorge assume, em ato simbólico, a Reitoria da Instituição para a gestão pelo período 2019-2023. A ocasião marca também a posse do vice-reitor, Marcus Vinicius Morini Querol. Participa do ato de transmissão de cargo o reitor pelo período 2015-2019 Marco Antonio Fontoura Hansen.

Roberlaine Ribeiro Jorge e Marcus Querol compuseram a chapa vencedora da consulta realizada à comunidade acadêmica em 28 de agosto de 2019, e foram indicados pelo Conselho Universitário como primeiro colocados na lista tríplice de candidatos ao cargo de Reitor enviada ao Ministério da Educação. A nomeação foi oficializada em 18 de dezembro de 2019, e a posse no Ministério da Educação realizada em 19 de dezembro.

Os professores assumem a gestão da Unipampa para o quadriênio que segue até 2023 tendo como foco a excelência da formação do profissional egresso da Unipampa, plenamente inserido na sociedade e no setor produtivo. “Temos três eixos que consideram fundamentais: a relação da Universidade com a comunidade; a relação da Universidade com o setor produtivo, e a formação profissional do egresso da Unipampa. Esses três eixos devem estar em sintonia”, destaca o reitor.

A cerimônia de transmissão de cargo está marcada para às 14h do dia 29 de janeiro, no Auditório do Campus Bagé, e é aberta a toda comunidade acadêmica, imprensa e comunidade em geral. A cerimônia pode ser acompanhada, ao vivo, pela Internet pelo link https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/consuni-unipampa

Informações gerais:

Roberlaine Ribeiro Jorge é professor adjunto na Universidade Federal do Pampa desde 2011. Em 2017 assumiu a direção do Campus Alegrete. É graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Pelotas (1990), mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999) e doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela mesma instituição (2013). Marcus Vinicius Morini Querol é professor adjunto da Universidade Federal do Pampa desde 2007. Em 2017 assumiu a direção do Campus Uruguaiana. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1994), mestrado em Biociências (Zoologia) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1998) e doutorado em Biociências (Zoologia) pela mesma instituição (2003). Dados da posse: Reitor empossado: Prof. Dr. Roberlaine Ribeiro Jorge Vice-reitor: Prof. Dr. Marcus Vinicius Morini Querol Data da consulta à comunidade acadêmica: 28 de agosto de 2019. Data da eleição pelo Conselho Universitário (composição da lista tríplice): 12 de setembro de 2019. Data da nomeação pelo MEC: 18 de dezembro de 2019. Data da posse em Brasília: 19 de dezembro de 2019. Data da cerimônia simbólica de transmissão do cargo: 29 de janeiro de 2020, às 14h.