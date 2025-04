Não fique de fora da grande festa do Naftalina neste sábado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Quem reviveu os áureos tempos do Naftalina, no começo dos anos 2000, sabe bem como essas festas foram marcantes. Numa atmosfera que revive o passado, seja por meio da decoração retrô, da iluminação; seja pela musicalidade focada nas décadas de ouro. Afinal, anos 80, 90 e 2000 são inesquecíveis quando o assunto é música.

Para edição deste ano, a banda Pandora vem aí com o propósito de reacender a chama dos bons tempos em você. Se não são músicas do seu tempo, não tem problema! Pois são músicas atemporais, canções que continuarão sendo executadas nas próximas décadas. A Pandora vai das dançantes da era disco até as baladas maravilhosas.

Sob toda estrutura de som e luzes da Container Sonorizações, o DJ Allan também tem encontro marcado com os naftalinos que estarão no Caixeiral, neste sábado (19/04). A partir da meia-noite, a festa começa e não tem hora para terminar.

Quem quiser adquirir seu ingresso ou sua mesa, chame neste WhatsApp: (55) 99116-1389. Aproveite que as mesas haviam sido esgotadas, mas o espaço foi readequado e foram liberadas as últimas mesas.

O Naftalina é uma realização da Rádio Nativa e da John B Produtora. A edição deste ano tem o patrocínio da Pilecco Nobre, Construtora Alegretense, Aventura Presentes e Papelaria e Posto Takito – Rede Origen.

Não fique de fora! Venha reviver o melhor do flashback no maior feriado do ano.