Grave colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na BR-290 em Alegrete

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Fiat Uno, conduzido por um homem de 31 anos, e uma moto Honda Biz. Os dois veículos trafegavam no mesmo sentido da via, no fluxo decrescente da rodovia, quando ocorreu a colisão.

Segundo o relato do condutor do Uno à PRF, ele seguia atrás da Biz quando o motociclista teria iniciado uma manobra para acessar um dos bairros localizados às margens da rodovia. O motorista afirmou que não conseguiu evitar o impacto.

O choque foi de forte intensidade, ocasionando danos significativos ao capô e ao para-brisa do carro, assim como à estrutura da moto. O motociclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de Alegrete. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

O condutor do Uno realizou o teste do etilômetro, que não indicou presença de álcool no organismo. Ele informou aos policiais da PRF que realiza diariamente o trajeto e que estava retornando do trabalho no momento do acidente. O motorista não sofreu ferimentos.

Os veículos foram removidos ao depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A PRF realizou o atendimento da ocorrência.