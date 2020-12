Nativa e Construtora Sotrin sorteiam ar condicionado splite no dia de Natal

Compartilhe















Há mais de 20 anos a Rádio Nativa FM de Alegrete realiza uma programação especial nos dias 24/25, 31 e 1°(Natal e virada de ano). A programação é diversificada com troca de locutores a cada duas horas.

Neste ano, além do tradicional sorteio da champanhe no Brinde com a Nativa, também foi realizado o sorteou de um ar-condicionado Splite entre os ouvintes que enviaram mensagens, fotos e vídeos sobre o Natal, assim como, terá um novo sorteio no dia 1°. Foram milhares de whats texto, voz, fotos e vídeo.

O sorteio do Natal foi realizado na manhã de ontem(26), no programa Estação Saudade com Jucelino Medeiros e o contemplado foi Carlos Garrido (Guto), morador da localidade dos Pinheiros.

Este primeiro prêmio teve o apoio da Sotrin, a construtora dos alegretenses, há 41 anos edificando sonhos. Já no próximo dia 1°- o apoio será da Rede Origem. A promoção será a mesma, quem deixar fotos, vídeos, áudio e textos do primeiro dia do ano de 2021 vai concorrem a um ar-condicionado Splite. O sorteio será realizado às 12h, no Estação Saudade no dia 2.

