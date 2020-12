Consulado do Inter se mobiliza para auxiliar famílias do circo

Compartilhe















Depois do post veiculado no PAT sobre a família circense que está há 10 meses no Município, em razão da pandemia, o Consulado do Inter, através do Cônsul, Vilmar Freitas, iniciou uma campanha de arrecadações para um jantar de final de ano.

Vilmar foi ao circo e conversou com argentino Sérgio Dela Torre, emocionado ele agradeceu pela iniciativa. Além da iniciativa para que eles tenham uma virada de ano mais tranquila e que possam comemorar com um bom jantar, com direito a um churrasco, torta fria e salgadinhos, o Consulado também aceita doações de outros gêneros alimentícios para montar cestas básicas para a família circense.

Quem desejar colaborar deve procurar por Vilmar Freitas (Cônsul) através do telefone 55 99946 – 5349. “Sempre que realizamos campanhas contamos com auxílio de grandes parceiros, acredito que desta vez, não será diferente”- acrescenta Vilmar.

Neste Natal, o Consulado do Inter realizou a entrega de 450 brinquedos a crianças de vários bairros. “Fizemos uma campanha que foi muito positiva e conseguimos fazer essa entrega e ver a alegria da criançada – isso é muito gratificante. Tudo com todos os cuidados de acordo com os protocolos da OMS – completou.

No post que foi veiculado no último dia 24, Dela Torre destacou que já estava faltando comida. O trabalhador com um olhar triste e calejado pelas dificuldades que vem enfrentando nesses meses todos em solo alegretense, agradece a todos pelo auxílio.

Naquele dia, também, falou sobre outro problema, a camioneta teve o motor fundido e até agora não saiu do lugar. Seu desejo é conseguir um mecânico que viabilizasse o conserto. Com a falta de dinheiro, as carretas são limpas quase que diariamente, o material já desgastado com a ação do tempo, recebe cuidados paliativos.

