Nesta quarta-feira, vacinação contra Covid-19 no interior

Compartilhe















Nesta quarta-feira(28), vacinação com a primeira dose contra Covid-19 na localidade do Silvestre para idosos com 60 anos ou mais.

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta quarta-feira, 28, a ESF itinerante estará atendendo na localidade do Silvestre e vacinando a população com 60 anos ou mais, que ainda não iniciou esquema de vacinação, com a primeira dose da vacina contra Covid-19. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade e CPF.