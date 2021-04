Ciclistas precisam obedecer o trânsito e ter cuidados para andar de bike no período da noite

Um dos pontos citados pelos motoristas é a VRS 806, estrada do Caverá, nos quase 11 km de trecho asfaltado a via tem sinalização de trânsito de ciclistas. Sem acostamento, a estrada apresenta perigo aos motoristas. Outro trecho bastante usado pelos ciclistas é a Avenida Tiaraju, que em breve vai receber uma ciclofaixa em boa parte de sua extensão.

Pedalar à noite, assim como de dia necessita que cada ciclista seja visto e nesse caso, de forma muito maior. Por isso, faróis e lanternas para bicicleta são itens indispensáveis por dois motivos – ver e ser visto.

Um dos primeiros acessórios a ser pensado com carinho são os faróis para bicicleta, afim de que você mantenha a visibilidade com boa qualidade para evitar buracos e demais obstáculos, assim como as lanternas para bicicletas ou piscas traseiros para bike, que possibilitam que a visibilidade do ciclista na parte posterior seja muito maior, e vale ressaltar, esses dois pontos são imprescindíveis, pedalar sem uma lanterna para bike ou farol dianteiro para bicicleta à noite aumenta o risco de acidente consideravelmente.

Além dos faróis para bicicleta e lanternas traseiras ou piscas serem uma grande ajuda no uso noturno, os pequenos piscas dianteiros e traseiros para bicicleta são uma boa pedida para andar de bicicleta de forma sinalizada durante o dia também.

Outro fator que pode ajudar muito além dos faróis e lanternas para bicicleta são as outras peças de bicicleta com sinalizadores, bem como as roupas para ciclismo com detalhes refletivos. Pedais e fitas refletivas que podem ser adicionados no quadro ou canote do selim da bicicleta, são uma grande ajuda na visibilidade, assim como os detalhes refletivos das camisas, barras das calças e pontos nos bretelles ou bermudas de ciclismo, que conseguem gerar uma boa visibilidade ao refletirem a luz sobre eles.

Outras opções como coletes refletivos também podem ser considerados para os locais de maior movimento ou muito ermos, garantindo ainda mais segurança para andar de bicicleta e ser visto com facilidade.

Sair pedalar sozinho ou em grupo em qualquer lugar deve ser sempre protegido, nunca saia de casa sem o capacete, afinal ele é uma peça fundamental para proteção do ciclista contra os mais variados impactos de qualquer situação e fonte.

Quanto ao primeiro equipamento necessário, não pense duas vezes em sair sem o seu capacete de ciclismo para pedalar, independente da situação. Outro equipamento que não pode faltar em qualquer momento do uso, seja durante o dia ou mesmo à noite, são os óculos para ciclismo, afinal eles protegem os olhos contra os impactos frontais, principalmente à noite contra os insetos, e nesse caso é importante frisar – tenha sempre pelo menos duas lentes para usar, uma escura para dias mais ensolarados e uma transparente ou amarela para utilizar à noite.

Mais um equipamento que não pode faltar para o uso noturno (e também diurno) são as luvas para ciclismo, afinal uma das primeiras partes do corpo que instintivamente vão ao chão nas quedas são as mãos, por isso, as luvas são um dos equipamentos necessários para pedalar em qualquer situação, além disso, elas também ajudam na melhor aderência junto aos manetes, manoplas e fitas de guidão.

As luvas para ciclismo também auxiliam a manter o suor das mãos longe das manoplas, fitas de guidão e guidão consequentemente, ajudando a aumentar a durabilidade desses itens que ao longo do tempo podem ser comprometidas pelo suor das mãos.

Por último, as luvas de bike também ajudam na maior aderência até mesmo nos dias de chuvas, o que oferece muito mais segurança para pedalar em qualquer clima e horário.