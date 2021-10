Share on Email

Na compra do seu óculos completo você leva grátis a armação, um óculos de sol ou mais um óculos para longe ou perto para presentear quem você quiser.



Válido para multifocais, bifocais e visão simples!



E ainda você pode aproveitar as opções lindas de óculos de sol a partir de R$79,90 com garantia de 6 meses e filtros Uv.

Nesta semana de Halloween os descontos no Mercadão dos Óculos estão de “Arrepiar”



Atendimento com transparência e inovação é somente no Mercadão dos Óculos!



Aproveite e conheça o programa de demonstração de lentes e saiba exatamente o que está comprando e qual a melhor opção para sua saúde visual.



Leve sua receita, reúna seus orçamentos e converse com os consultores especializados do Mercadão dos Óculos.

Mercadão dos Óculos – Sua ótica completa com qualidade e preço justo!

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline M. Kunz