O papel dos ursos de pelúcia na infância

O primeiro presente do bebe, seu primeiro brinquedo e um dos motivos por trás do sorriso da criança. Os bichinhos de pelúcia, além de divertir e entreter a criançada, são importantes para o desenvolvimento infantil.

De acordo com especialistas, a pelúcia ajuda a acalmar, a desenvolver ternura, o afeto e despertam boas emoções. São úteis para a redução da dependência afetiva que, em excesso pode prejudicar a autoestima da criança. Eles são fofinhos, quentinhos e servem como referência familiar, ajudando no primeiro dia de aula e na interrupção da amamentação.

“As crianças normalmente projetam emoções em bonecas, ursinhos. O ursinho de pelúcia, em especial, desperta as emoções do pequeno”, afirma a psicoterapeuta e diretora do Instituto de Terapia Avançada Amo, Maura de Albanesi.

Confira abaixo os benefícios que um simples “brinquedo” traz para as crianças:

CONFORTO

Psicólogos da Universidade Nova York constataram que o ursinho ajuda a criança a suportar a ausência materna de forma mais tranquila, como os primeiros dias na escolinha, por exemplo.

SEGURANÇA

Quando mais grandinhos, os pequenos começam a trajetória da independência. Geralmente, um bichinho escolhido pela criança acompanha essa transição, trazendo calma e segurança.

SENTIMENTOS

Além de ajudar a exercitar a imaginação, por meio de brinquedo a criança conversa e conta histórias que, mais tarde, ajudará no desenvolvimento emocional e nas relações com o mundo externo.

MAS ATÉ QUE IDADE PODE BRINCAR COM URSINHO DE PELÚCIA?

Especialistas afirmam que não há limite de idade, que ao decorrer do tempo o apego pelo bichinho irá desaparecer de modo gradual. Porém se a criança aparecer em situações coletivas somente se estiver com a pelúcia, é preciso investigar, pois pode estar com problemas de socialização.

É importante lembrar que a higienização dos bichinhos deve ser feita frequentemente. De acordo com Wanessa Barroso, coordenadora do Serviço de Higienização do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, “o brinquedo pode funcionar como reservatório de microrganismos e causar infecções principalmente bacterianas e pela presença de fungos. É preciso que haja regularidade na limpeza não só do ambiente onde as crianças brincam como também dos próprios brinquedos”.

A limpeza dos ursinhos deve ser feita a cada três semanas, seguindo as recomendações na etiqueta. Confira abaixo alguns métodos para limpar o ursinho sem estraga-lo:

ASPIRADOR DE PÓ

Prático para limpar aquele bichinho que só enfeita o quarto. Recomenda-se que coloque uma meia calça na “boca” do aspirador, evitando que rasgue.

LAVAGEM NA MÁQUINA

Ideal para aquele brinquedo que não contém pilha, material frágil e detalhes delicados. Uma dica é colocar uma tampinha de desinfetante ao lavar.

SOL

O mais fácil de todos. Passar um pano úmido no ursinho de pelúcia e deixar no sol para secar. Cuidando para não deixar muito tempo e desbotar.

Por Geovanna Valério Lipa