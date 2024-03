Igreja homenageia mulheres com serviços de saúde e beleza

No dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher, uma data marcante que ressalta a luta pelos direitos e a valorização do sexo feminino. Mundialmente reconhecida, essa comemoração ganhou destaque especialmente na década de 1960.

Neste mês de março, diversos locais comemoraram essa ocasião de maneira festiva, e em nosso município não foi diferente. As igrejas também participaram das celebrações com seus grupos de mulheres, mas no CAID (Centro de Avivamento da Igreja de Deus) houve uma abordagem inovadora este ano.

O evento intitulado “Valor que excede o de rubis”, baseado no versículo bíblico do livro de Provérbios 31:10, foi realizado na sede do CAID. A pastora Silvia Andrade, líder do ministério feminino denominado Mulheres Avivadas, juntamente com sua equipe de pastoras e alguns membros da igreja, organizaram o evento com o objetivo de proporcionar bem-estar e honra às participantes.

Foram montados quatro stands que ofereciam serviços relacionados à beleza, saúde e estética. Por meio de sorteio, as mulheres presentes foram selecionadas para receber tratamentos especiais, incluindo massagens, cuidados com os cabelos, unhas, limpeza de pele e maquiagem. A clínica Vida Card também participou do evento, oferecendo serviços de verificação de pressão arterial e teste de glicemia, além de palestras ministradas por enfermeiras e nutricionistas sobre a importância da alimentação saudável para o controle de doenças, e distribuição de brindes.

Um dos momentos mais significativos do evento foi o apoio às mães de crianças com necessidades especiais. Uma psicopedagoga e uma psicanalista compartilharam conhecimentos e informações sobre esse assunto com as mães e familiares presentes.

O evento foi encerrado com um coffee-break e um brechó solidário, montado com dedicação especial para as participantes. As pastoras do Centro de Avivamento expressaram sua esperança de que cada mulher cuide não apenas da sua saúde física, mas também da sua vida espiritual, fortalecendo-se em sua fé.

Além da organização interna da igreja, o evento contou com a participação de profissionais e colaboradores externos, incluindo:

Consultora Mary Kay: Mireli Stangherlin

Gerente Administrativa da Vida Card: Ana Kátia França

Nutricionista: Caroline Dota

Enfermeira: Liziane Leite

Psicopedagoga: Juliana Belmonte

Psicanalista: Rosiane Borret

Massoterapeutas: Andriele Sincalbre e Silvia Andrade

Manicures: Josiane, Luciana e Analu

Atendentes do Brechó: Loide Castro, Luciane Ramom e Cibele Brum

Cabelereiras: Cátia Falcão e Jéssica Rodrigues

Auxiliares das Cabelereiras: Eduarda, Patrícia, Luciane e Geane.