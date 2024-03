Nível das águas do Rio Ibirapuitã continua em declínio

Share on Email

O impacto das condições climáticas na região resultou em 134 pessoas atingidas, distribuídas em 49 famílias afetadas. Do total, 27 famílias estão desabrigadas, totalizando 75 pessoas, enquanto 22 famílias foram desalojadas, representando 59 indivíduos.

Os abrigos estão em funcionamento no Ginásio IEE Oswaldo Aranha e no Posto do Bairro Macedo, proporcionando assistência às comunidades afetadas. Diversos bairros foram impactados, incluindo Santo Antônio, Vila Nova, Macedo, São João e Promorar.

Para suporte e informações adicionais, a população pode entrar em contato pelos números (55) 3120 1065 ou (55) 991589544