Falta de vagas na educação infantil motiva busca de solução entre Conselho Tutelar e Secretaria de Educação

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A falta de vagas na educação infantil segue como uma dor de cabeça para a prefeitura e a população de Alegrete. Atualmente, há 230 crianças de zero a 5 anos na fila de espera por uma creche, ano passado o número foi de 30 crianças nessa mesma situação. O déficit que aumentou 200%, levou o Conselho Tutelar se reunir com o secretário de educação do município Rui Medeiros.

Atualmente são 230 crianças que esperam para ingressar em uma das instituições de ensino infantil. Conforme levantamento feito pelo Conselho Tutelar no município, elas tem de 0 a 5 anos e necessitam de vagas em maternal, Níveis A e B, e berçário. Daniela Domingues, presidente do Conselho esteve acompanhada dos colegas Antônio Marques, Luiz Carlos e Márcia Rocha, no gabinete do secretário para solucionar o problema.

Em 14 de janeiro deste ano, Medeiros havia dito que para suprir esta necessidade era preciso reativar a EMEI Dr. Romário fechada há dois anos e conseguir colocar turmas na Escola Alexandre Lisboa que também está desativada. Na época, foi questionado sobre esta situação, e ficou de ser avaliada a situação até o final do mês. A ideia era reabrir a EMEI Dr Romário, na Avenida Caverá, e a possibilidade de sediar turmas de Ensino Infantil no colégio Alexandre Lisboa, o que dependia de tratativas com o Estado. A Rede Municipal de Ensino tem 12 EMEIs que atendem o nível de educação infantil.

Para Daniela Domingues, que está à frente do Conselho, a reunião foi extremamente necessária com o secretário, devido ao déficit de mais de 200 criança em espera para educação infantil. A profissional afirmou à reportagem que o secretário se comprometeu sanar gradativamente a carência, com resposta positiva em 45 dias.

Em meio ao Festival da Linguiça, participando de um evento da programação, Medeiros atendeu a reportagem. “Dentro dos próximos 20 dias, acredito que as vagas sejam oferecidas”, afirmou o secretário que não passou a alternativa que irá executar para suprir essa demanda.

Pelo outro lado, a conselheira Daniela explicou que extrapolado o prazo, o Ministério Público será noticiado. “Importante destacar que foi muito exitosa a reunião e o secretário nos mostrou que tem conhecimento dessa demanda e que já tem o plano para efetivar essas matrículas”, disse.

Foto: Daniela Domingues