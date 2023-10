Nível do rio Ibirapuitã recua em Alegrete, mas segue em cota de atenção

Share on Email

Nas últimas 12 horas o nível do rio Ibirapuitã em Alegrete baixou 34 centímetros. Com mais de 104 milímetros na cabeceira do rio o nível após a enxurrada alcançou 7m80cm na noite de terça-feira.

Na manhã de terça-feira (17), às 8h15min o nível era de 7m24cm, já na manhã desta quarta-feira (18), conforme a estação automática da CPRM/ANA o nível estava em 7m58cm.

Conforme o coordenador da Defesa Civil em Alegrete, Renato Grande, o rio Ibirapuitã está recuando, cerca de 5cm de acordo com a última hora, mas ainda está na cota de alerta que é de 7,50m.

“Felizmente está baixando e não temos casos de desalojados, nem chamados nas últimas 48 horas. Estamos monitorando a situação no município”, destacou o servidor.

Na região Passo de São Borja, Itaqui e Uruguaiana estão em nível de inundação, já Passo do Mariano Pinto, Passo do Osório, Manoel Viana, Ponte Ibicuí da Armada e Quaraí estão com rios em níveis normais.