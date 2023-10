Primeira apuração do Irga aponta para mais de 151 mil ha semeados na Fronteira Oeste

Na Fronteira Oeste, a semeadura teve início em agosto, porém em área pouco expressiva. Em setembro, a região teve um avanço de apenas 2,5%. Porém, nos últimos 15 dias o produtor conseguiu entrar nas lavouras para realizar a semeadura da safra 2023/2024.

No entanto, com dados até o dia 11, foram semeados 151.642 hectares dos 269.305 ha previstos, o que representa um percentual de 56,31%, região mais avançada do Estado.

Segundo dados divulgados pelo Irga no último dia 16, os produtores gaúchos já semearam 287.274 hectares da safra de arroz 2023/2024, conforme mostra o primeiro levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Isso representa 31,83% da área total de 902.424 ha estimada pelo Irga.

Os dados são da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a partir de informações apuradas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) da autarquia.

O atraso ocorreu devido às chuvas, principalmente em setembro, o que impossibilitou que a maioria dos produtores pudessem realizar a semeadura em suas lavouras. Na Planície Costeira Externa, o início do plantio das primeiras lavouras de pré-germinado ocorreu na segunda quinzena de agosto, com poucas áreas semeadas.

Em setembro, a semeadura ficou inviabilizada até mesmo para o pré-germinado. No início de outubro, algumas áreas começaram a ser semeadas em cultivos em linha, com poucas janelas para a semeadura e ainda com muitas áreas a serem preparadas e dessecadas para depois serem plantadas. Nas áreas próximas à Lagoa dos Patos, onde as águas da região estão custando a baixar, os produtores ainda estão no aguardo de uma janela para retomar o plantio. Na Planície Costeira Interna, aproximadamente 40% são de pré-germinado, com uma área significativa em desenvolvimento vegetativo no momento.

Na Zona Sul do Estado, os trabalhos começaram no final de agosto, com uma pequena área em Rio Grande, mas a maioria dos produtores só conseguiu iniciar a semeadura na última semana de setembro devido aos mais de 500 milímetros de chuva registrados no mês. Cabe salientar que os produtores acreditaram na previsão de El Nino, intensificando a drenagem nas áreas a serem semeadas, retirando o adubo da linha permitindo maior agilidade na semeadura e trabalhando em turno de 24 horas para aproveitar ao máximo as janelas proporcionadas pelos dias sem chuva.

A região da Campanha deu início à semeadura nos primeiros dias deste mês, sendo que na última semana teve uma evolução mais significativa, principalmente nos municípios de Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento, conforme verificaram os técnicos do Irga.

Foto: Vilmar Pilecco