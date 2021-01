No ano regido por Iemanjá, mãe das águas, os Orixás preveem um ano de mais provações para os alegretenses

Compartilhe















Se o ano de 2020 deu ênfase em Capricórnio, e nos impeliu resiliência, persistência e adequação à realidade, as previsões da Astrologia para 2021 mostram que Aquário terá destaque no novo ano, por onde Júpiter e Saturno transitarão. Esse é um marco astrológico, porque ocorre a cada 20 anos. Como anualmente acontece, o PAT realizou a consulta aos Orixás em relação a vários segmentos do Município. O escolhido para as previsões neste ano é Babalorixá Diogo de Oyá.

Diogo de Souza, tem 53 anos, cultua a religião africana há 41 anos. O Babalorixá Diogo de Oyá é responsável pelo Ilê axé de Oyá e Obá, Abassé Exu Tiriri Lanã e Cacique de Umbanda. A seguir, ele discorre sobre vários temas provocados pela reportagem. Acompanhe:

PAT) Qual ou quais Orixas que rejerão 2021?

BDO) – O ano de 2021 é regido por Iemanjá.

PAT) Quais as cores para 2021?

BDO) Branco e azul claro

PAT) A pandemia do coronavírus serás dominada neste ano?

BDO) Sim, mas ainda atingirá as pessoas de mais idade, principal alvo da covids 19.

PAT) Por que ninguém previu o surgimento desta catástrofe para a humanidade?

BDO) Previsto foi, mas os seres humanos pouco acreditam;

PAT) Como Alegrete vai reagir à Covid-19 ao longo do ano?

BDO) Como reagiu, no ano vigente. O povo pouco se importa com está pandemia, com aglomerações em locais públicos.

PAT)Deixando a pandemia de lado, como será o ano para Alegrete?

BDO) Será um ano estável, ainda motivado sob o impacto da pandemia até o mês de agosto.

PAT) Como será o primeiro ano do governo Márcio Amaral nesta Legislatura?

BDO) Márcio Amaral terá um ano de muito equilíbrio na parte administrativa, mas terá muitos obstáculos na parte coletiva.

PAT) O Prefeito terá uma equipe harmônica ou terá dificuldades para governar?

BDO) Márcio Amaral terá uma equipe harmoniosa sempre visando os objetivos de progresso, mas ocorrerão muitos contratempos.

PAT) Projetos: que áreas terão destaque no Governo Márcio em 2021?

BDO) Em função da pandemia, com certeza as áreas da saúde e da infraestrutura.

PAT) Quanto à Câmara de Vereadores? Os 15 eleitos vão permanecer até o final do Mandato ou teremos mudanças?

BDO) Como todos foram eleitos pela vontade do povo, permanecerão até o fim do mandato, “porém alguns deles podem ocupar alguma secretaria”

PAT) Algum projeto de impacto para o Município?

BDO) Com certeza haverá renovação na área da saúde.

PAT) Teremos enchente, neste ano?

BDO) Entraremos o ano de 2021 enfrentando uma forte estiagem, e na sequência haverá chuvas em grande quantidade com muitas enxurradas.

PAT) Haverá algum acontecimento relevante em Alegrete?

BDO) Sim, pessoas importantes conhecidas no Município perderão a batalha contra a Covid-19.

PAT) Que cuidados a população deverá observar ao longo do ano?

BDO) Um fato muito importante é a luta contra a evolução e proliferação da Covid-19, com muitas campanhas de orientação, a exemplo das que já existem nas redes sociais e na imprensa em geral.

PAT) Existe a possibilidade de mais empresas se instalarem na cidade para fomentar o emprego?

BDO) Muito difícil, em razão da situação financeira pela qual o país se encontra.

PAT) Como será a produção agropecuária, teremos uma boa safra? Ou quebra de produção?

BDO) Teremos quebra na produção agrícola e, como agravante, também quebra na pecuária.

PAT) Como será a gestão do Governo do Estado?

BDO) O senhor governador do Estado, Eduardo Leite, enfrentará muitos obstáculos, em razão da crise econômica que o Estado enfrenta.

PAT) E na economia, qual será o reflexo da pandemia?

BDO) Já é vigente no dia a dia da população geral no Brasil, que com a pandemia inúmeros cidadãos perderam o emprego e muitos outros ainda perderão.

PAT) E quanto ao Governo Bolsonoro, o que teremos de decisões e avanços?

BDO) O governo Bolsonaro continuará sofrendo críticas e ataques de opositores, mas com a evolução da Covid-19 ele terá uma grande ajuda, com a distribuição das vacinas, que virão para o Brasil. E com isso ele terá um grande impulso, e apoio de outros países.

PAT) A Era de aquário que iniciou no último mês de dezembro promete trazer mais harmonia e avanços para a humanidade. Essas mudanças já serão perceptíveis neste ano?

BDO) Com certeza, no ano regido pela mãe das águas com a era de aquário, o mundo terá muita clareza em relação à vida dos seres, e também com a chegada de outras doenças e outros vírus. E no ano de 2021 a evolução da humanidade será notada através da fé e respeito de cada ser.