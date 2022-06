No Dia do Doador, 14 de junho, ônibus do Hemorgs estará no calçadão para coleta de sangue

O objetivo desta data é homenagear a todos os doadores de sangue e conscientizar os não-doadores sobre a importância deste ato, que é responsável pela salvação de milhares de vida. E, na próxima terça-feira(14), das 09 às 16h, o ônibus do Hemorgs estará no calçadão, de Alegrete, fazendo coleta.

O sangue é considerado o combustível da vida e a doação, um grande ato de solidariedade. Unir o combustível da vida e o ato voluntário pode salvar muitas vidas. Uma única doação, que atinge o máximo de 450 ml, pode ajudar até quatro pessoas.

A Campanha “Tenho amor, Tá no meu Sangue” é uma iniciativa da Nativa FM, Portal Alegrete Tudo e Hemocentro com apoio da Prefeitura de Alegrete. Essa iniciativa do diretor da Radio Nativa e PAT, Jucelino Medeiros está inserida na programação de 23 anos da emissora.

Nestas mais de duas décadas, a Rádio Nativa foi responsável por inúmeras campanhas em favor da comunidade alegretense e já esteve com o ônibus do Hemorgs no calçadão, no ano de 2016.

Empresas, entidades, grupos familiares, amigos, homens e mulheres que queiram se engajar nessa causa, serão bem vindos. “Vamos fortalecer essa ação humanitária em prol de todos nós” – acrescenta o idealizador da campanha – Jucelino Medeiros.

Fernanda Soares, assistente social do Hemocentro, diz que quem já é doador deve incentivar outras pessoas, porque todos, um dia podem precisar de sangue, então devemos nos engajar nesta campanha.

Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais cinco municípios da região, abrangendo São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.

Todas as tipagens podem ser doadas. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor.

Principais requisitos para a doação:

Estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação.

A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas:

Estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado.