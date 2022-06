Servidora da Fronteira D’oeste diz ter sido agredida, verbalmente, por passageiro

De acordo com a vítima, ela solicitou que o acusado colocasse a máscara, já que é determinado que se mantenha o uso do acessório nos ônibus, assim como, em farmácias e ambientes de atendimento em saúde.

Porém, ela acrescenta que o homem argumentou que iria telefonar e depois passou a agredi-la com palavras ofensivas mesmo, conforme ela, ter feito a solicitação com respeito. Apenas estava fazendo o que é preciso e cobrado pela empresa, inclusive por respeito a outros usuários – cita.

Ele entrou com a máscara no queixo, diz Vanessa Alves. Eu solicitei para que ele colocasse corretamente, mas a resposta foi: tu não viu que eu “tô” telefonando? E, a partir deste momento, começou a falar palavras ofensivas, até que o motorista solicitou que ele colaborasse e ele desceu na parada do Nacional – narrou.