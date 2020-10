No Espaço Fluir, Psicoterapia é um dos temas abordados pelo Psicólogo Gabriel Blaskesi

Compartilhe















Cada indivíduo é único, possui qualidades, defeitos, medos, angústias e questionamentos que, por vezes podem provocar consequências irreversíveis na vida das pessoas. Muitas vezes para entender o que se passa, buscar ajuda profissional é a melhor solução.



O psicólogo Gabriel Blaskesi (CRP 07/26.748), pode auxiliar. Formado na Universidade do Alto Uruguai e das Missões (URI Campus Santiago). Atualmente estuda Psicanálise pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica (IBPC). Gabriel Blaskesi, desde que ingressou no curso de Psicologia, interessou-se pelo estudo na clínica psicanalítica contemporânea, especialmente pelos estudos de Donald Winnicott, Pediatra e Psicanalista que muito contribuiu com estudos que abordam os funcionamentos da mente humana.



Processo de Psicoterapia, entenda:

O processo de psicoterapia tem como objetivo ajudar quem busca entender questões que geram angústias e encontrar recursos para resolvê-las. Estas situações angustiantes podem ser focais, com mudanças na carreira, divórcio, luto ou gerada após o início da pandemia. Também se pode recorrer à Psicoterapia, quando há alguma psicopatologia ou transtorno (Esquizofrenia, Depressão e Transtorno do Espectro Autista, por exemplo). Porém as vezes pode não haver uma situação especifica, como um sentimento de vazio ou algo que não se consiga explicar.

Por ser um processo de compreensão e mudanças de si mesmo, é muito importante que a pessoa entre por conta própria na terapia, de outra maneira talvez as mudanças não ocorram ou será um processo lento. A psicoterapia é um espaço onde é possível pensar em aspectos da sua vida, onde o profissional psicólogo vai ouvir, sem julgamentos ou censuras, ajudando a encontrar recursos para você compreender e solucionar questões angustiantes. Além de não julgar, tudo falado em terapia é mantido em sigilo por parte do psicólogo. Então não se preocupe, pois o profissional, só irá falar de você para você mesmo.

Busque entender mais sobre você e seus anseios.

Aline Menezes